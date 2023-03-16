الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال «عملة نادرة» في ضيافة «It’s Show time» على «cbc».. الإثنين

نيللي
نيللي

يعرض برنامج «It's Showtime» المُذاع على «CBC»، يوم الإثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل «عملة نادرة»، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وتدخل كاميرا «It's Showtime» لكواليس المسلسل الذي سيُعرض في موسم رمضان على نفس القناة، وتجري المذيعة دينا حويدق، حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم نيللي كريم وأحمد عيد، ومحمد لطفي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل.

يُذكر أن «It’s Show time» برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج It s Showtime مسلسل عملة نادرة نيللي كريم نجوم العمل موسم رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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