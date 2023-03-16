الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أصحاب المحلات التجارية: مواعيد رمضان الجديدة جيدة للغاية وستنعش حركة البيع والشراء

اصحاب المحال التجارية
اصحاب المحال التجارية

أصدر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، قرارا بمد ساعات العمل في المولات والمحلات التجارية إلى بعد منتصف الليل، تماشياً مع طقوس وروحانيات شهر رمضان الكريم، حيث كانت وزارة التنمية المحلية قدمت مشروع قانون، بالمواعيد المقترحة لشهر رمضان عام ٢٠٢٣، إلى مجلس الوزراء، وبدوره وافق عليها، وتم الإعلان عنها.

وجاءت مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023 كالآتي: 

غلق المولات التجارية في تمام الساعة الـ2 صباحا.

وأيضا موعد غلق المحال في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفيما يخص المطاعم والكافيهات والبازارات سوف يكون في نفس الموعد الثانية صباحا.

أما عن خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل سوف تستمر على مدار الـ24 ساعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

أما عن محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سوف يكون موعد الغلق في تمام الساعة الـ 10 مساء.

محطات الوقود والورش على طرق السريعة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وحول مد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023، فإن قرار مجلس الوزراء يعد استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وتضمن القرار: 

محال السوبر ماركت والمخابز لا يسري عليها القرار.

وأيضا محال الدواجن والخضروات والفاكهة والصيدليات.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ 23 مارس 2023 حتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

رصد آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية حول المواعيد الجديدة

«الدستور» أجرت جولة ميدانية في منطقتي المنيل والسيدة زينب، لرصد آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، حول المواعيد الجديدة، وكانت البداية من مخبز الحجاز بالمنيل، الذي قال صاحبه محمد سعيد: "بطبيعة الحال المخابز والسوبر ماركت من الفئات المستثناة من المواعيد الصيفية والشتوية، لأنها تقدم الخدمات والطعام للمواطنين، ولكن هذه القرارات الجديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، تزيد من حجم البيع والشراء في الشارع، وتجعل هناك رواجاً دائماً، يعود نفعه على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وأريد أن أوجه خالص الشكر لرئيس الوزراء على هذه القرارات التي نثمنها جميعاً".

وبالحديث مع شادي سعيد شاب عشريني وأحد زبائن المخبز، قال "قرارات جيدة بالقطع،  بسبب الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم جميعاً بالخير واليمن وبالبركات، وأتمنى أن تستمر هذه المواعيد بعد الشهر الكريم أيضاً، خاصة وأنها تساعد على عودة حركة الشارع والبيع والشراء من جديد إلى سابق عهدها" .

خالد عاطف صاحب محل ملابس، قال إن القرار الوزاري الجديد الخاص بمواعيد شهر رمضان، جيد جداً لإننا داخلين على موسم، والشهر الكريم له طبيعة معينة، وهو السهر وشراء ملابس العيد، وأعتقد أن هذه هي أسباب قرار المواعيد الجديدة، ونتمنى أن تساعد هذه القرارات في إنعاش السوق المصري، والاقتصاد بصفة عامة، ونتمنى من الله أن تعود هذه القرارات، بالنفع والسلام على حياة المواطن المصري، وظروفه المعيشية".

محمد البيومي صاحب مسمط في حي عابدين: قال: "كلنا سعداء، بمد ساعات العمل لبعد منتصف الليل، لما لها من فائدة جيدة للمواطن المصري، سواء كان صاحب محل أو عامل أو زبون، الجميع مستفيد، هذه القرارات احترمت خصوصية الشهر الكريم، الذي يكثر به العزومات، والسهر للسحور بعد منتصف الليل، وهنا في المسمط، نعمل على مدار شهر رمضان، ونقوم بالتحضير لليوم التالي عقب الفطار مباشرة، كنا نحتاج لبعض الوقت من أجل عملية تحضير وتنظيف وجبات اليوم الثاني، والحمد لله قرارات جيدة وجاءت في وقتها".

أصحاب المحلات التجارية أصدر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحلات التجارية القرارات الجديدة القرار الوزاري

مواد متعلقة

«الزراعة» توفر ياميش رمضان بأسعار مخفضة فى معرض خير «مزارعنا لأهالينا»

«من الإبرة للصاروخ».. «الدستور» داخل معرض القاهرة الدولي للتسوق في نسخته الـ56

طبق البيض بـ97 جنيه.. إقبال كبير على معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان

الجبنة بـ30 والسمنة البلدى بـ140.. أسعار منتجات الألبان فى «أهلًا رمضان» بحديقة الأورمان

الزراعة: اللحوم البلدية بـ 180 جنيها فى معرض «خير مزارعنا» بحديقة الأورمان

إقبال كبير على الجلباب الصعيدى فى معرض ديارنا للحرف اليدوية

طارق النهري: الإقبال على انتخابات نقابة المهن التمثيلية جيد جدًا

جيهان قمري: انتخابات نقابة المهن التمثيلية «عرس فني» (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

96 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة متنوعة بالقاهرة

حبس 16 متهمًا في واقعة منصة «هوج بول»

قرار جديد بشأن قضية مرتضى منصور في سب محمود الخطيب

«التعاون الدولي» تستعرض أبرز نتائج محور التنمية الاقتصادية مع الأمم المتحدة 2018-2022

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية