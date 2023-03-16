أصحاب المحلات التجارية: مواعيد رمضان الجديدة جيدة للغاية وستنعش حركة البيع والشراء

أصدر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، قرارا بمد ساعات العمل في المولات والمحلات التجارية إلى بعد منتصف الليل، تماشياً مع طقوس وروحانيات شهر رمضان الكريم، حيث كانت وزارة التنمية المحلية قدمت مشروع قانون، بالمواعيد المقترحة لشهر رمضان عام ٢٠٢٣، إلى مجلس الوزراء، وبدوره وافق عليها، وتم الإعلان عنها.

وجاءت مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023 كالآتي:

غلق المولات التجارية في تمام الساعة الـ2 صباحا.

وأيضا موعد غلق المحال في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفيما يخص المطاعم والكافيهات والبازارات سوف يكون في نفس الموعد الثانية صباحا.

أما عن خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل سوف تستمر على مدار الـ24 ساعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

أما عن محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سوف يكون موعد الغلق في تمام الساعة الـ 10 مساء.

محطات الوقود والورش على طرق السريعة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وحول مد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023، فإن قرار مجلس الوزراء يعد استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وتضمن القرار:

محال السوبر ماركت والمخابز لا يسري عليها القرار.

وأيضا محال الدواجن والخضروات والفاكهة والصيدليات.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ 23 مارس 2023 حتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

رصد آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية حول المواعيد الجديدة

«الدستور» أجرت جولة ميدانية في منطقتي المنيل والسيدة زينب، لرصد آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، حول المواعيد الجديدة، وكانت البداية من مخبز الحجاز بالمنيل، الذي قال صاحبه محمد سعيد: "بطبيعة الحال المخابز والسوبر ماركت من الفئات المستثناة من المواعيد الصيفية والشتوية، لأنها تقدم الخدمات والطعام للمواطنين، ولكن هذه القرارات الجديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، تزيد من حجم البيع والشراء في الشارع، وتجعل هناك رواجاً دائماً، يعود نفعه على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وأريد أن أوجه خالص الشكر لرئيس الوزراء على هذه القرارات التي نثمنها جميعاً".

وبالحديث مع شادي سعيد شاب عشريني وأحد زبائن المخبز، قال "قرارات جيدة بالقطع، بسبب الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم جميعاً بالخير واليمن وبالبركات، وأتمنى أن تستمر هذه المواعيد بعد الشهر الكريم أيضاً، خاصة وأنها تساعد على عودة حركة الشارع والبيع والشراء من جديد إلى سابق عهدها" .

خالد عاطف صاحب محل ملابس، قال إن القرار الوزاري الجديد الخاص بمواعيد شهر رمضان، جيد جداً لإننا داخلين على موسم، والشهر الكريم له طبيعة معينة، وهو السهر وشراء ملابس العيد، وأعتقد أن هذه هي أسباب قرار المواعيد الجديدة، ونتمنى أن تساعد هذه القرارات في إنعاش السوق المصري، والاقتصاد بصفة عامة، ونتمنى من الله أن تعود هذه القرارات، بالنفع والسلام على حياة المواطن المصري، وظروفه المعيشية".

محمد البيومي صاحب مسمط في حي عابدين: قال: "كلنا سعداء، بمد ساعات العمل لبعد منتصف الليل، لما لها من فائدة جيدة للمواطن المصري، سواء كان صاحب محل أو عامل أو زبون، الجميع مستفيد، هذه القرارات احترمت خصوصية الشهر الكريم، الذي يكثر به العزومات، والسهر للسحور بعد منتصف الليل، وهنا في المسمط، نعمل على مدار شهر رمضان، ونقوم بالتحضير لليوم التالي عقب الفطار مباشرة، كنا نحتاج لبعض الوقت من أجل عملية تحضير وتنظيف وجبات اليوم الثاني، والحمد لله قرارات جيدة وجاءت في وقتها".