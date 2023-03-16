وكيل «تعليم مطروح» يفتتح معرض مدرسة بهي الدين للتعليم المجتمعي بسيوة

افتتح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وسليمان عمر، مدير إدارة سيوة، المعرض السنوي لمنتجات ومشغولات التعليم المجتمعي بمدرسة بهي الدين المجتمعية جنوب المحافظة بحضور بلال جبريل نقيب معلمي الواحة و موسى إبراهيم أمين حزب مستقبل وطن بسيوه وأحمد صالح مدير المتابعة بالإدارة ولفيف من المهتمين بالشأن التعليمي.

وتفقد شحاتة أركان المعرض الذي شارك فيه جميع مدارس التعليم المجتمعي الخمس بواحة سيوة حيث تابع المعروضات الفنية والمنتجات والمشغولات اليدوية المعبرة عن التراث السيوي العريق والتي تم إعدادها بسواعد الطلاب تحت إشراف معلمي التعليم المجتمعي.

وتابع وكيل الوزارة عرض توضيحي عبر الداتا شو اشتملت على الأنشطة التربوية بالمدارس المجتمعية في سيوة ومراحل إعداد وتنظيم المعرض.

وفي كلمته أعرب شحاتة عن سعادته بالابداعات الطلابية الفنية والتي تجلت في إتقان صناعة المشغولات اليدوية والمنتجات السيوية، مشيداً بالإعداد الجيد والتنظيم الرائع للمعرض السنوي مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على تنظيمه كذلك ثمن مجهودات التعليم المجتمعي وإدارة سيوة والمدارس طوال المرحلة الماضية.

وأضاف إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن المديرية حريصة على متابعة كافة مدارس التعليم المجتمعي بكافة أرجاء المحافظة أسوة بمتابعة باقى نوعيات المدارس الأخرى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مدير المديرية اهتمام تعليم مطروح بالمدارس المجتمعية اسوة بمدارس التعليم العام لتقديم منتج تربوي جيد لأبنائنا الطلاب وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وتابع أن المديرية حريصة علي تفعيل منظومة التكوين المهني لضمان تعليم وتدريب الطلاب على العديد من المهن والحرف اليدوية بالتعليم المجتمعي جنباً إلى جنب مع الدراسة النظرية للمواد الثقافية موجهاً الإدارات المعنية بالتوسع في مثل تلك المعارض وتعاظم الاستفادة منها بالتنسيق مع المشروعات الصغيرة بمديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ليكون نافذة مميزة لعرض المشغولات التي يتم إنتاجها بسواعد أبنائنا الطلاب وتسويقها بشكل جيد.

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