الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كثيف على مهرجان قرية تونس للخزف والفخار (صور)

إقبال كثيف على مهرجان
إقبال كثيف على مهرجان قرية تونس للخزف والفخار 2023م فى الفيو

شهدت شوارع قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منذ الصباح الباكر، إقبالاً كثيف من قبل المصريين والأجانب، على معارض وورش المنتجات اليدوية في مهرجان قرية تونس للخزف والفخار.
ومن المقرر أن يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعد ظهر اليوم الخميس، افتتاح فعاليات مهرجان تونس التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية.

وتنظم قرية تونس مهرجانا سنويا لفن الخزف والفخار هو "مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية" بشكل سنوي ويهدف إلى الترويج لفن الخزف والفخار بالإضافة إلى أنه يكون فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة ويحضره عدد كبير من الفنانين من داخل مصر وخارجها.
ومن المقرر أن يستمر المهرجان لمدة يومين، وأيضاً افتتاح منطقة السواقي بعد تطويرها وسط مدينة الفيوم، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وكانت قد تزينت قرية تونس بالفيوم لانطلاق مهرجان الفخار والحرف اليدوية السنوي، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

ويقام مهرجان الحرف اليدوية بقرية تونس بمركز يوسف الصديق، حيث يشارك فى تنظيمه فناني قرية تونس، وجاءت فكرته لجذب السائحين والترويج لمنتجات الخزف التى تصنع فى القرية.

وتتضمن فقرات المهرجان مشاركة عدد من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية بالمعرض والباكيات التي ستوفرها المحافظة، إضافة لعمل نحت ورسومات تحافظ على هوية القرية، وأعمال الجريد والسعف والخوص ومشغولات النسيج اليدوي من البيئة المحيطة، بجانب زيارة لمتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وفقرات للفلكلور الشعبي، وتناول الطعام الريفى الذى تقدمه المطاعم بالقرية، من الفطير المشلتت والجبنة القديمة.

 

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اقبال كثيف مهرجان قرية تونس مهرجان الخزف والفخار 2023م الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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