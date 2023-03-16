الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مرسى علم تستقبل 4 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الخميس، 20 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة، على متنها حوالي 4 آلاف سائح، وذلك ضمن 103 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولًا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبيّن من جداول التشغيل اليومية أن المطار من المقرر أن يستقبل 5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المطارات الإيطالية، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، و7 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا.

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