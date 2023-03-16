في يوم المرأة المصرية.. كيف تكوني عضوًا نافعًا في المجتمع؟

بض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم، فأنت جزء من المجتمع، بصفتنا أعضاء في مجتمع نتحمل جميعًا مسؤولية مساعدة الآخرين وتحسين حالة المجتمع والعالم الذي نعيش فيه، حتى لو كنا إناثاً.

فاليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية التي تسعى دائما لأن تكون عضوًا فعالًا في المجتمع، وذلك يمكن أن يكون من خلال عدة طرق مثل الانتباه للأشخاص من حولنا، ومحاولة إيجاد طرق لتلبية احتياجاتهم، يمكننا أيضا القيام بأشياء تفيد المجتمع على المدى الطويل مثل دعم الجمعيات الخيرية، والتبرع بالدم، وحماية البيئة.

في يوم المرأة المصرية... طرق لتطوير الذات ومساعدة المجتمع

مساعدة الناس من حولك

ساعد الناس أثناء الحياة اليومية عندما تتاح لك الفرصة، على الرغم من أنها قد لا تكون براقة، إلا أن الإيماءات الصغيرة من اللطف على مستوى واحد هي طريقة رائعة لتكون مفيدًا في مجتمعك، عندما تكتشف فرصة للقيام بتدخل مباشر ومساعدة شخص آخر في مجتمعك افعل ذلك بابتسامة، على سبيل المثال ساعد رجلًا أو امرأة مسنة في عبور شارع مزدحم.

الاستماع

استمع إلى الأشخاص الموجودين في حياتك اليومية وأظهر لهم التعاطف، أصدقاءنا وعائلتنا وزملاءنا في العمل هم أعضاء في المجتمع، ويمكننا المساهمة من خلال إظهار الدعم العاطفي لهم، فعلى سبيل المثال إذا كان صديقك يمر بوقت عصيب في المدرسة فقل "آسف كنت تكافح كثيرا... دعنا نحصل على القهوة".

التطوع

تطوع في منظمة مجتمعية لمساعدة الآخرين في المجتمع، العمل التطوعي طريقة رائعة للتفاعل مع مجتمعك المحلي ومساعدة الأشخاص الأقل حظا منك، لن يستغرق التطوع سوى قدر صغير من وقتك كل أسبوع ويمكن أن يحدث فرق كبير في حياة الناس في المجتمع من حولك.

تطوع في مأوى محلي للمشردين أو بنك طعام.

تطوع في مستشفى محلي أو دار رعاية المسنين.

التبرع بالدم

تبرع بالدم إذا كنت ترغب في مساعدة المصابين أو غير الأصحاء، كثيرا ما يحتاج المرضى أو المصابون إلى عمليات نقل دم، ويمكنك مساعدتهم عن طريق التبرع ببعض من دمك.