وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السبوخة في سيوة

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، طابور الصباح بمدرسة السبوخة للتعليم الأساسي في واحة سيوة.

وتابع انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بالمدرسة وذلك بحضور سليمان عمر، مدير الإدارة التعليمية، ومهدي مشري، رئيس مجلس أمناء الواحة وبلال جبريل، نقيب المعلمين.

وأشاد شحاتة، بانضباط الطابور مثنيًا على فقرات برنامج الإذاعة المدرسية والتزام الطلاب بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وسط أجواء وطنية رائعة.

وكرّم وكيل تعليم مطروح، فريق مدرسة السبوخة ومشرفي الفريق ومدير المدرسة ومدير إدارة سيوة، تقديرًا للتميز العلمي وتشريف محافظة مطروح في مسابقة أوائل الطلاب والوصول لدور الثمانية على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، خلال الطابور نقل وكيل تعليم مطروح للطلاب وأسرة السبوخة، تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤكدًا أنهم كانوا خير سفراء للمحافظة في المسابقة المعرفية ومقدمًا الشكر والتقدير لمعلمي السبوخة لدورهم الإيجابي والفعّال في وصول الطلاب لهذا المستوى المتميز علميًا وخلقيًا.

وأشار إسماعيل جاتو وكيل المديرية، إلى أن تلك المسابقة والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن جاءت لتعميق الانتماء الوطني لدي الطلاب وصقل المهارات العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات إلى إعداد جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع.

وتفقد وكيل تعليم مطروح، انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة في الفصول الدراسية متابعًا شرح المعلمين للحصص ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الشرح، حيث تم تقييم المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الخامس والسادس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي، موجهًا مدير المدرسة بإعداد برنامج إثرائي مكثف خلال الفصل الدراسي الثاني لتحسين مستوي طلاب الصف الثاني الاعدادي في القواعد النحوية واللغوية.

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