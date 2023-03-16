السجن 7 سنوات لسائق بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة سائق بالسجن 7 سنوات، بتهمة الشروع في سرقة دراجة نارية بمركز أبوتشت شمالي قنا، وذلك في القضية التي حملت رقم 13511 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت والمقيدة برقم 2176 لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

بداية أحداث القضية، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق، ومقيم بقرية الكرنك في أبوتشت، بتهمة الشروع في سرقة دراجة نارية، عن طريق الإكراه، مستخدما خنجر لتهديد صاحبها.