بدء التشغيل الفعلي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الحمام بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي و الكبد بمستشفي الحمام المركزي، تحت إشراف الدكتور ماهر غرابة استشاري جراحة المناظير.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه سيتم استقبال المرضى يوم الخميس من كل أسبوع بمستشفى الحمام للكشف بعيادة الجهاز الهضمي والكبد،على أن يتم عمل المنظار حال احتياج المريض لذلك يوم الاحد من كل أسبوع .

وأشار وكيل صحة مطروح إلى استمرار العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي و الكبد بمستشفي مطروح العام يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مؤكدا علي أنه تم تدريب فريق العمل بالوحدة على استخدام وتطهير المناظير بالطرق العلمية الصحيحة .

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف ومتابعة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

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