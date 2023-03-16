ذا ناشونال: مصر تطلق صندوق رأس مالى استثمارى لدعم النظام البيئى التكنولوجى فى إفريقيا

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تطلق صندوق رأس مالي استثماري لدعم النظام البيئي التكنولوجي في إفريقيا والاستثمار في أكثر من 160 شركة ناشئة هناك.

وقال الصحيفة إن شركة رأس المال الاستثماري Flat6Labs ومقرها القاهرة، أطلقت صندوقًا أوليًا بقيمة 95 مليون دولار أمريكي لتعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المرحلة المبكرة في إفريقيا.

وقالت، إن صندوق بذور إفريقيا، الذي يتخذ من مصر مقراً له، سيركز على ثلاثة أقاليم استثمارية رئيسية: شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا.

من خلال الصندوق الجديد، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق وصولها إلى العديد من البلدان الجديدة بما في ذلك نيجيريا وغانا وكينيا والمغرب والسنغال.

قال رامز الصيرفي الشريك العام: "تعد إفريقيا واحدة من أكثر المناطق إثارة للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ، مع إمكانات هائلة غير مستغلة وفرص عمل فريدة وسنستفيد من خبرتنا ومعرفتنا لتوجيه مؤسسي الشركات الناشئة لإنشاء شركات قابلة للتطوير حقًا وجاهزة للاستثمار ومقرها إفريقيا."

أوضحت الصحيفة أن الصندوق سيستمر في أكثر من 160 شركة تقنية ناشئة في مرحلة مبكرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسيركز على القطاعات التي تسرع الإدماج الرقمي والصناعات التي تساهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية.

وقالت إن تدفق رأس المال من الصندوق الجديد لديه القدرة على خلق أكثر من 14000 وظيفة، وتقديم الدعم لأكثر من 1200 مؤسس ، مع مشاركة نسائية بنسبة 20% وتحقيق إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار.

واختتم التقرير أن النظام البيئي التكنولوجي الأفريقي يشهد ازدهارًا، حيث زاد التمويل للقطاع إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعًا من 6 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لتقرير رأس المال الاستثماري بارتيك 2022 إفريقيا.