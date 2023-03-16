الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع موسيمانى لخلافة فيريرا

موسيماني
موسيماني

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التواصل مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة، لتولي قيادة الفارس الأبيض خلفًا لجيسوالدو فيريرا.

وقال وهدان، خلال تصريحات تليفزيونية: "أمامنا مباراة يوم الجمعة المقبل، وحتى الآن الجهاز الفني موجود ولا يوجد لدينا أي تصور لتغيير الجهاز الفني، نحن ندعمهم ونتمنى التوفيق لهم أمام شباب بلوزداد ولدينا أمل كبير أن نُوفق".

وواصل حديثه: "مباراة شباب بلوزداد الجزائري مهمة جدًا وصعبة، وهي الأمل الوحيد لنستمر في دوري أبطال أفريقيا لأن الموقف في الدوري المصري أصبح صعبًا جدًا".

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد، مساء غدٍ الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سليمان وهدان البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك دورى ابطال افريقيا

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