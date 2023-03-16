كرم جبر يطالب بضرورة الالتفاف حول القضية الفلسطينية وإعادة إحيائها

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تهتم بقضايا أساسية من أهمها فكرة الألعاب الإلكترونية، وأن معظم الدول العربية قدمت أبحاثًا لمواجهة الأمر لأنها تدخل البيوت وبعضها خطير، مؤكدًا أنه لابد من البحث عن بديل لأن المنع أصبح مستحيلًا.

الكثير من الجرائم أصبح محاكاة للإلعاب الإلكترونية

وأضاف خلال حواره ببرنامج "عن قرب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الجرائم تكون محاكاة للجرائم التي تحدث في هذه الألعاب بمافيها من العنف والبشاعة.

وأكد أن التحدي الأهم هو مكافحة الإرهاب، والذي ظهر مع الربيع العربي أو "الجحيم العربي"، لأنه هو الذي يفتت الشعوب وتنهار الدول يوم تنهار جيوشها وتنهار معها الهوية الوطنية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت قضية العرب الكبرى منذ نشأة جامعة الدول العربية عام 1948 ومطلوب صرخة لإيقاذ ضمير العالم لإنقاذ الفلطسينيين، مطالبًا بضرورة الالتفاف حول القضية الفلسطينية وإحيائها خاصة مع حكومة إسرائيلية دموية لا تعرف السلام.