الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يواصل تصوير «هارلى» استعدادًا للعرض فى عيد الفطر

بوستر
بوستر

يواصل صناع فيلم "هارلي" تصوير المشاهد بشكل مكثف ومعدلات مناسبة، وذلك في العديد من الأماكن المختلفة، حيث يسعى فريق العمل للانتهاء من عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في عيد الفطر المبارك، كما يراهن رمضان على نجاح هذا العمل.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليها بقوله: "ربنا يديم الحُب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا ويا رب اجعلني عند حسن الظن دائمًا وأبدًا.. إمبارح خلال تصوير فيلم هارلي في شوارع القاهرة.. ثقة في الله نجاح".

ويظهر "رمضان" بـ"لوك" مختلف وشخصية جديدة سوف تكون بمثابة مفاجاة كبيرة لجمهوره، وكشف مؤخرًا عن اسم هذه الشخصية التي يقدمها في الفيلم، وهو "محمد هاشم" الملقب بـ"هارلي"، حيث نشر صورة له من الفيلم، وذلك على صفحته الشخصية، وعلق قائلًا: "الاسم محمد هاشم اللقب هارلي أو (أسطورة الأسفلت) ميعاده عيد الفطر مكانه جميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح، هنقدم فيلم حلو يليق بالجمهور".

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

استعداد أحمد عبد القادر اخر اسماعيل فرغلي الفيديوهات تبادل الصور والفيديوهات تجر ة عيد الفطر

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