انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل أقمشة في إمبابة

أمرت نيابة شمال الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل أقمشة بمنطقة البصراوي بإمبابة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل أقمشة بشارع سعد مبروك من شارع الأقصر بالبصراوي بإمبابة شمال المحافظة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.