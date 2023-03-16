الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه بالإسكندرية وأسيوط

مخدرات
مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسكندرية - أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة ديروط – قسم شرطة أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط) حال وجودهما بمسكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - 3 خزائن آلية - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية - سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,600,000 إثنان مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر العناصر الإجرامية المواد المخدرة عملائهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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