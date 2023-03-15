إبراهيم درويش: الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاع الزراعى

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات الزراعية ومنها محدودية الرقعة الزراعية، وقلة الموارد المالية، ولهذا تسير الدولة في الكثير من الاتجاهات الآن، للنهوض بهذا القطاع.

الحفاظ على المياه المصرية

وأكد درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أقامت عددًا من محطات تحلية المياه لمواجهة أسباب الهدر واستغلاله في الزراعة.

تطوير القطاع الزراعي

وأضاف أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يؤكد الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة عمليًا وماليًا من أجل تطوير القطاع الزراعي حتى لا تكون مصر تحت سيطرة القوات الخارجية المنتجة والمصدرة للسلع.