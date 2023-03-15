الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل المران الأول للزمالك في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

الزمالك
الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بصورة بدنية جيدة استعدادا للقاء المقبل أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني -  حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق  –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

يتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي نادي الزمالك برصيد 4 نقاط، وأخيراً فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط.

استهل نادي الزمالك مشواره في دور المجموعات بالهزيمة على أرضه أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبياً خارج الديار مع المريخ السوداني، بينما خسر أمام الترجي في تونس بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق أول فوز له بالمجموعات على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء شهد عودة الزمالك.

شباب بلوزداد بلوزداد شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا حمزة المثلوثي

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