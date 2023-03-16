الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متطوع بـ«حياة كريمة»: نشارك من أجل رسم الابتسامة على وجوه البسطاء

سعد أحمد
سعد أحمد

بهمة مرتفعة وحماس منقطع النظير يعمل الآلاف من المتطوعين ضمن صفوف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم والخدمات للمستحقين ضمن قواعد البيانات تم إعدادها لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها.

قال سعد أحمد، متطوع فى مبادرة «حياة كريمة»، إنه سعيد للغاية للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" وما قدمته من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي تعتبر معجزة، مشيرا إلى أن هذا النجاح وراءه جهد كبير، بدعم متواصل من القيادة السياسية وجهد المتطوعين الصادق لتحقيق أهداف المبادرة، وعلى رأسها إدخال الخدمات والمرافق للقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وكذلك تقديم المساعدات المادية والعينية للمستحقين، وأيضًا تقديم خدمات التوعية لبناء العقول بالتزامن مع بناء المرافق والمؤسسات الخدمية.

وأضاف: أن المتطوعين عماد المؤسسات وبناة المجتمعات والكل جاء إلى هنا من أجل المشاركة ورسم الابتسامة على وجوه البسطاء، فهم يعملون بكل حب ويقفون كتفًا بكتف ويدًا بيد، دون النظر إلى المهنة أو المكانة أو المؤهل، كما أننا نقوم خلال الفترة الحالية بتجهيز كراتين رمضان، لتوزيعها على المواطنين المستحقين، للتأكيد على أن الدولة تساندهم بالتزامن مع الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح: «تولى 5 متطوعين فقط تجهيز وتوصيل نحو ٢٠٠ كرتونة غذائية، وهو عدد كبير فى وقت قصير للغاية، ولم تفارق البسمة وجوههم رغم الإرهاق، وهو ما يعكس الصدق فى حب الوطن»، لافتًا إلى أن المواطنين حينما يرون مجهودات المتطوعين يرغبون فى التطوع مثلهم لخدمة مصر، فالشعب المصري بطبعه محب للخير ولمساعدة الغير.

المتطوعين حياة كريمه المجتمعات الخدمات والمرافق الأكثر احتياج ا كرتونة غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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