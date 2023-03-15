الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لا نريد التصعيد بالبحر الأسود لكننا سنواصل الرد على الاستفزازات

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أن تحليق المسيرات الأمريكية قرب القرم أمر استفزازي. . 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لا تريد التصعيد بالبحر الأسود، ولكن ستتم مواصلة  الرد على العمليات الاستفزازية. 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن رصد طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا وأغلقت جهاز الاتصال، موضحة أن الطيارين الحربيين الروس لم يستخدموا الأسلحة ضدها.

وأوضحت أن الطائرة المسيرة الأمريكية فقدت السيطرة من تلقاء نفسها ثم ارتطمت بالماء.

روسيا ​​وزارة الدفاع الروسية​​ البحر الأسود مسيرة أوستن

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