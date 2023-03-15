الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر أمين: الرئيس السيسي يسير بخطوات ثابتة لتحقق الاكتفاء الزراعي

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الأسمدة الأزورتية

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق في تقديم الدعم الكامل للفلاح حتى يعود إلى همته الكاملة في الزراعة والإنتاج، وأولى صور هذا الدعم قرار "الزراعة التعاقدية" التي تضمن للفلاح سعر بيع عادل للمحاصيل الزراعية وفقًا للأسعار العالمية والهروب من السوق السوداء واستغلال التجار، ولهذا الرئيس عبد الفتاح السيسي يساند الفلاح بكامل قوته.

الزراعة التعاقدية

وأكد خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه للأسف الشديد بسبب الأنظمة الحاكمة قديماً تم التفريط في الأراضي الزراعية لعوامل عدة منها خسارة الفلاح بعد بيع محصوله وعدم وجود توازن بين ما يتم إنفاقه على المحصول أثناء الزراعة وعند البيع. 

دعم الدولة للفلاح

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بخطوات ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، حيث الدول المتقدمة أساس تفوقها هو قدرتها على تغطية احتياجاتها الأساسية. 

تامر أمين الزراعة التعاقدية النهار اخر النهار دعم الفلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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