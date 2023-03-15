الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مهنئًا الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية.. أحمد موسى: «صوت مصر القوى»

جانب من احتفال بيوم
جانب من احتفال بيوم الدبلوماسية المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخارجية المصرية تظل هي الصوت المعبر عن الدولة، تتولى الدفاع عن حقوقها ومصالحها حول العالم، وأكد: "مؤسسة دبلوماسية رفيعة المستوى، وكوادر على قدر عالٍ من الكفاءة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن السفارات والقنصليات المصرية تعمل دائمًا من أجل الوطن والشعب، معقبًا: «كل سنة ورجال الدبلوماسية مشرفين مصر، وتحية لكل من يعمل في سفاراتنا حول العالم؛ كل سنة وأنتم طيبين، وصوتكم دائمًا قوي؛ لأنه صوت مصر».

كما وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة  تهنئة لوزير الخارجية سامح شكري، وجميع العاملين بوزارة الخارجية المصرية، والدبلوماسيين المصريين؛ بمناسبة احتفال الوزارة بيوم الدبلوماسية المصرية، قائلًا: "كل سنة وأنتم دائمًا بكل خير، ويعتبر سامح شكري وزير الخارجية، واحدًا من رجال الدبلوماسية المخضرمين، الذين تولوا المسئولية في وقت عصيب".

وتابع: "الخارجية والدبلوماسية المصرية قدّمت شهداء؛ كان هناك واحد في باكستان عندما تم تفجير السفارة المصرية هناك عام 1995، إلى جانب وفاة أحد شهدائنا في العراق".

كما أكد أن أحمد أبوالغيط والسيد عمرو موسى ونبيل فهمي والسفير محمد العرابي؛ هي أسماء لمجموعة من رجال الدبلوماسية المصرية الذين عملوا بجهد وتفانٍ من أجل الوطن، وخدمة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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