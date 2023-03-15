الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: توزيع 10 آلاف كرتونة هدية من الرئيس لمحدودي الدخل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه جاري توزيع 10 آلاف كرتونة سلع غذائية هدية من الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، من خلال الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهلهم، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع  السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها .

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

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استقبال احتياجاتهم استقبال شهر رمضان اقتراب شهر رمضان المبارك الأسر الأكثر احتياجا الجهاز التنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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