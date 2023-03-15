رئيس الأركان الأمريكى: صعب استعادة الطائرة المسيرة التى سقطت بالبحر الأسود

قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، يوم الأربعاء، إن بلاده اتخذت إجراءات لمحو أي شيء له قيمة في الطائرة المسيرة التي سقطت على عمق 1500 متر في قاع البحر الأسود ومن الصعب استعادتها.

وأضاف الجنرال مارك ميلي، أن مقاتلات روسيا تعمدت مواجهة المسيرة لكن لا نعرف إذا كان التصادم متعمداً.

وكان الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة روسية أصابت مروحة واحدة من طائراته المسيرة الاستطلاعية وتسببت في تحطمها في البحر الأسود أمس الثلاثاء في أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين العالميتين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام.

وقدمت وزارة الدفاع الروسية رواية مختلفة للحادث الذي تضمن طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو9) ومقاتلة (سو-27) روسية، وقال سفير موسكو لدى واشنطن إن بلاده "تنظر إلى هذا الحادث باعتباره استفزازا".