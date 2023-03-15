الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خطر إشعاعى».. اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم فى ليبيا

قنبلة نووية
قنبلة نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على تركيزات لليورانيوم الخام بموقع معلن في ليبيا، مشيرة إلى اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي.

وذكرت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، مشيرة إلى أن الفحص كان مقررا في 2022، لكنه تأجل لأسباب أمنية.

وكشفت الوكالة عن أن 10 أسطوانات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي سبق الإعلان أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه.

واعتبرت أن عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطرا إشعاعيا ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي.

وأكدت الوكالة أنها ستجري مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي.

يورانيو ليبي إيران الطاقة الذرة الإيرانية قنبلة نووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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