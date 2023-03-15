«خطر إشعاعى».. اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم فى ليبيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على تركيزات لليورانيوم الخام بموقع معلن في ليبيا، مشيرة إلى اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي.

وذكرت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، مشيرة إلى أن الفحص كان مقررا في 2022، لكنه تأجل لأسباب أمنية.

وكشفت الوكالة عن أن 10 أسطوانات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي سبق الإعلان أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه.

واعتبرت أن عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطرا إشعاعيا ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي.

وأكدت الوكالة أنها ستجري مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي.