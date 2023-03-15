الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ناقد أدبي: منتصر القفاش يقف على نفس درجة الإبداع لتشيكوف وأصلان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قال د.خيرى دومة، أستاذ الأدب الحديث بآداب جامعة القاهرة، إن الراوي في المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" للكاتب منتصر القفاش دائم البحث والكشف، متجاوزاً في بعض الأحيان الأحلام ليصل للهلاووس وهو ما يتكشف في كل قصص المجموعة بلا استثناء، وتظهر بجلاء في ٣ قصص منها قصة "حكي الأحلام".

أضاف دومة، خلال فعاليات مناقشة المجموعة القصصية" بصورة مفاجئة"، الأربعاء، وذلك بصالون "حديث الأربعاء" الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، ان النسيان حاضر في عدد من قصصه والتي منها "دور الشطرنج"، مؤكداً ان عالم "القفاش" الأدبي أقرب لعالم الكتاب الكبار؛ ومنهم إبراهيم أصلان وانطوان تشيكوف؛وغيرهم.

وتتناول المجموعة الإجابة عن تساؤلات كبرى عن حيرة الإنسان وشكوكه فى مسألة الأديان والكتب المقدسة، حيث ينزل آدم أبو البشر ليتفقد أبناءه كما يفعل كل ألف عام، ويبعث من جديد لمدة أربع وعشرين ساعة فقط ومن ثم مقابلته للصحفى يوسف المعداوى لتدور بينهم حوارات عقلية وحكى أسطورى شيق.

يقول الناشر عن المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" إنها من الكتابات التي تحاول أن تعيد للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا وتدهشنا، وتساعد القارئ على اكتشاف ذاته من جديد، وعلى طزاجة خبراته الأولى، فهناك بعض الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها زاد إحساسنا بوجودها حولنا، هذا الوجود الذي يجعلنا نقف عند العديد من الحكايات فنستشعر أننا عشناها وأن أبطالها مروا في حياتنا لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، فنجد أنفسنا نجتمع في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرف عنه صانعًا للدهشة.

كلية الأداب خيري دومة بصورة مفاجئة صندوق التنمية الثقافية صالون حديث الأربعاء تشيكوف إبراهيم اصلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

غدًا.. الحكم على عاطل بتهمة قتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالهرم

إصابة 16 شخصًا فى حادث سير بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى!

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»