الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للدراجات يفتتحان كأس العالم لدراجات المضمار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، مساء الأربعاء منافسات كأس العالم لدراجات المضمار للكبار، والتى تقام فى مصر بمشاركة 54 دولة خلال الفترة من 14- 17 مارس الجارى بمضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة.

حضر الافتتاح الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، وعمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي لدولة الإمارات بالقاهرة، ومجلس إدارة اتحاد الدراجات، وعدد من مسئولى الاتحاد الدولى، ومن وزارة  الشباب والرياضة، ومحمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

تضمن حفل الافتتاح فقرة غنائية، بمشاركة عدد من الفنانين منهم إيساف وعلى هلباوى ورباب ناجى.

ورحب د.أشرف صبحى بجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة من مختلف دول العالم فى واحدة من أكبر المنافسات الدولية للدراجات، متمنياً لهم والوفود المرافقة طيب الإقامة، والتوفيق فى منافسات البطولة.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولى للدراجات على ثقته فى إسناد كأس العالم لدراجات المضمار لمصر استنادًا على ما حققته من إنجازات على مستوى استضافة مختلف البطولات الدولية بفضل ما يتوفر بمصر من بنية تحتية رياضية عالمية، مؤكداً الحرص على تحقيق النجاح لكأس العالم للدراجات.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولى للدراجات عن سعادته بالتواجد فى مصر ومشاركته فى افتتاح كأس العالم للدراجات، مشيدًا بدور الاتحاد المصرى فى تنظيم البطولة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

قام وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للدراجات بتتويج الفائزين ببطولة كأس الأمم لدراجات المضمار على مستوى سباقات المطاردة للسيدات، حيث حصل على المركز الأول فريق فرنسا، والمركز الثانى فريق نيوزيلاندا، والمركز الثالث فريق ألمانيا، وكذا الفائزين فى سباق المطاردة للرجال المركز الأول الدنمارك، والمركز الثانى لفرنسا، والمركز الثالث لألمانيا.

فريق فرنسا رئيس الاتحاد الدولى للدراجات وزير الرياضة الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولى وزير الرياضة وزير الرياضة الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولى للدراجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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