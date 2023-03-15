رئيس مدينة سيوة يبحث سبل التعاون لتوصيل المساعدات إلى مستحقيها

التقى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، مع مسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية، ومناديب المناطق بسيوة بحضور عثمان عبد الخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وأنور مادي ممثلا عن مشيخة الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بمجال توصيل المساعدات سواء العينية أو المالية لمستحقيها وذلك بالتعاون والتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، والجمعيات الخيرية، والأهلية مع مناديب المناطق السكنية بالواحة.

وأكد رئيس مدينة سيوة على ضرورة توحيد الجهود من أجل توصيل المستحقات لأصحابها، والوصول إلى أبعد المناطق والأكثر احتياجا بالتعاون مع الجهات المعنية وغيرها من المؤسسات التى تعمل في المجال الخدمي والخيري، حيث تم التنسيق مع جميع مناديب المناطق على توزيع كوبونات بيت الزكاة بنسب متفاوتة لكل منطقة وقرية على حسب تعداد السكان وعدد الحالات المستحقة في كل منطقة.

وأوضح أنور مادي ممثل مشيخة الأزهر، أن كوبونات بيت الزكاة موزعة على مدن المحافظة بالكامل وكان نصيب سيوة فيها ٧٥٠ كوبون سيتم تسليم المستفيدين للمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

ووجه رئيس المركز لمديرية التموين للتأكد من تواجد السلع الغذائية بانواعها لاستبدالها للمستحقين الذين تم منحهم كوبونات بيت الزكاة في أقرب وقت ممكن، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهود بيت الزكاة والصدقات المصري ودعم واحة سيوة بعدد ٧٥٠ كوبون بقيمة ٢٢٥ ألف جنيه مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمركز وقرى سيوة.