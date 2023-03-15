«رمضان 2023».. تعرف على دور الفنان محمد لطفي في مسلسل «عملة نادرة»

يخوض الفنان الكبير محمد لطفي، الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم، وتجسيد دور صعيدي وهو شيخ البلد.

ويجسد محمد لطفي دور شداد ويحدث له العديد من المواقف مع الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة CBC ضمن الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة"

تدور أحداث مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم حول “نادرة” وهي سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث وتحارب من أجل الحصول على حقوقها.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة

أعلن القائمون على مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، عن عرض العمل على شاشة قناة cbc بشكل حصري، خلال موسم رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على "واتش إت".