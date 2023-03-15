بعد سقوط لصوص فيلا محمد صلاح.. كلمة السر «كاميرات المراقبة»

أظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط فيلا لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، بمنطقة التجمع الأول، المتهمين يسيران فى أحد الشوارع قبل تسلق سور الفيلا من الخلف، كما ظهر المتهمان بعدها وأحدهما يحمل شنطة على الظهر.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصان "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الجارى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.