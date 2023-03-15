تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية ببولاق

تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة أمام أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاة أمام عقار ببولاق الدكرور.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب به إصابات في أماكن متفرقة، مجهول الهوية، يبلغ من العمر 25عاما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.