زاد البحث عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 فى رمضان 2023 بعد طرح أغنية ولعانة للفنان أحمد مكي في سياق المسلسل الذي نال حب الجمهور بمختلف أعماره وفي انتظار موسمه الجديد رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد الإعادة على قناة ON

نعرض لكم في هذا التقرير موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد الإعادة على قناة ON في انتظار ضحكة من القلب للموسم السابع.

وأعلنت قنوات ON عن عرضها الحصري لمسلسل الكبير أوي في جزئه السابع على قناة ON وON Drama وطرحت أغنية المسلسل ولعانة التي أثارت إعجاب الجمهور، وتشوقه لانتظار الموسم الجديد رمضان 2023.

مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي الذي استطاع أن يسلب قلوب الجماهير على مدار 6 أجزاء ما جعلهم يبحثون عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد الإعادة على قناة ON.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 7

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 في المغرب.

ويمكن مشاهدته من خلال منصة watch it وشاهد.

وكان قد تم طرح أغنية ولعانة ضمن الحملة الدعائية للمسلسل ويغنيها الفنان أحمد مكي على طريقة الراب.

أبطال الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنانة رحمة أحمد التي تأتي بدور مربوحة زوجة الكبير التي نالت إعجاب الجمهور وحبه خلال دورها العام الماضي.

كذلك يشارك في البطولة الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

