الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مع وكلاء الوزارات بمحافظة الغربية لتبادل الآراء حول تعظيم سبل التعاون بين الجامعة والوزارات والهيئات الحكومية بمحافظة الغربية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة.. ولتقديم كافة أوجه الدعم الفني وتعزيز الخدمات المجتمعية وذلك  فى حضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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وأشار الدكتور محمود ذكى خلال الاجتماع، إلى أهمية التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية بمنظور تكاملي يرتكز على منظومة الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية بالجامعة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة للمواطنين.

وأكد أن الجامعة تعمل على تقديم خدمات طبية من خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الغربية، بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات بالمحافظة ومن خلال الأطقم الطبية بقطاع المستشفيات الجامعية، ومساهمة الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى محو أمية أكثر من 80000 مواطنا خلال عام واحتلالها المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وتقديم الاستشارات الهندسية من خلال مراكزها وكوادرها الفنية والبشرية المؤهلة على أعلى مستوى، بجانب التميز المؤسسي في الجوانب الإدارية والمعلوماتية وهو ما أنتج حصول الجامعة على 6 مراكز من ضمن العشرة الأوائل في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022، من بينها المركز الثاني في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، والمركز الثاني في جائزة القيادات المتميزة فئة المدير العام، مضيفا أن الجامعة تعمل على تبنى استراتيجيات جديدة وخطط تنفيذية لتعظيم إستفادة المواطنين من الخدمات التى تقدمها .

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جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري، والدكتور حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب، وعادل الكفافى نائباً عن وكيل وزارة التموين، وسامى غلاب ممثلاُ عن الضرائب العامة، وايمن صدقى ممثلاً عن مديرية الكهرباء، والدسوقى الحوفى ممثلاً عن وزارة المالية، والشيخ مجدى عبد الرازق نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف.

بحث تعزيز التعاون المشترك لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة وتقديم خدمات مجتمعية متميزة حصاد 6 مراكز ضمن العشرة الأوائل بجوائز مصر للتميز الحكومي شهادة تميز مؤسسي لجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارات بالغربية الاستشارات الهندسية الخدمات الحكومية الجامعات المصرية القيادات المتميزة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

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وائل لطفي

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رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

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