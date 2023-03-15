بعد عرضه في مهرجان «كان».. الفيلم الفرنسي (TIRAILLEURS (FATHER & SOLDIER في مصر

تستضيف دور العرض المصرية، الفيلم الفرنسي الحربي ( TIRAILLEURS (FATHER & SOLDIE، وينطلق في دور العرض المصرية الفيلم الفرنسي (TIRAILLEURS (FATHER & SOLDIER، ابتداء من اليوم الأربعاء 15 مارس 2023.

تدور أحداث الفيلم خلال الفترة الزمنية للحرب العالمية الأولى، حيث يعيش أب وأبنه في موطنهما في السنغال، ثم يضطر الأب إلى الالتحاق بالجيش الفرنسي ليكون مع أبنه البالغ من العمر 17 عامًا والذي أجبر على التجنيد بالجيش الفرنسي ضد إرادته، يتم إرسال الأب وابنه إلى أوروبا للقتال من أجل فرنسا في الحرب العالمية الأولى، بينما يحاول الأب وابنه الفرار من التجنيد، يتم القبض عليهم و يجبرون على خوض رحلة للنجاة بأنفسهم.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UCfC6WT-aUc