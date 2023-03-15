الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يشهد ختام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه بمنفلوط

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

حضر المهندس عدلي ابو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، احتفال شركة المياه باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والأزهر الشريف والأوقاف والكنائس ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

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جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور الشيخ عاصم القبيصي وعبد التواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط ورئيس جهاز شئون البيئة  حسام صلاح عبد العال ووكيل وزارة التضامن مجدي نجيب ووكيل التربية والتعليم عبد العزيز حسن زنار ووكيل وزارة الشباب والرياضة علاء جاد ووكيل وزارة الصحة د محمد زين ووكيل وزارة الري مهندس حاتم فؤاد والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الدينى بأسيوط  وبعض رجال الدين الاسلامى والمسيحى وقيادات شركة مياه الشرب ورؤساء القطاعات وأعضاء مدرسة جمال عبد الناصر والمدرسة الثانوية  الفنية للمياه والصرف الصحي بأسيوط.

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بدأ الحفل بأنشطة تفاعلية وتوعية الأطفال  بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك ثم افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه والذى يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وعرض لبعض القطع الموفرة التى تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة.

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واستكمل السكرتير المساعد ورئيس شركة المياه ومرافقوهم فعاليات الاحتفال بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس والتي قدمها الفريق التوعوى ثم الاستماع إلى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرسة جمال عبد الناصر ، ثم عرض فيلم تسجيلى لفعاليات الأسبوع المائي والتى استمرت خلال الفترة من ١٠ مارس وحتى ١٥ مارس الجاري لحملات التوعية بالحفاظ على المياه والتى نظمتها الشركة على مدار تلك الفترة.

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وأشاد سكرتير عام مساعد المحافظة بالفعاليات التى نظمتها شركة مياه أسيوط بجميع مراكز المحافظة  موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه ناقلا تحيات الوزير المحافظ لكافة الحضور، ودعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشات التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى والنجوع وتستهدف بمحافظة أسيوط 149 قرية من خلال تنفيذ أكثر من 2000 مشروع فى كافة القطاعات وبخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه .

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وفى ختام الاحتفالية تم تكريم سكرتير عام المساعد بالمحافظة عدلي ابو عقيل وابراشية منفلوط وتوابعها بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد كما تم تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والاعلام الدينى وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومدرستى جمال عبد الناصر والثانوية الفنية للمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

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وعبر المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة  – خلال كلمته- عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني مسئولية مشتركة ملقاه على عواتقنا جميعاً، مناشدا الجميع بضرورة نشر الوعى وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتا إلى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية إحتفالية توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقرية الحواتكة بمركز منفلوط لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إتاحة المياه وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030 باعتبار ذلك مدخل أساسي في عمليات خفض الفقر وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

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استهلاك المياه افتتاح معرض الأزهر الشريف الجهات المشاركة الخدمات والمرافق الشرب والصرف الصحي الطلاب المشاركين القطع الموفرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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