1200 طالب يتنافسون بمسابقتي «فيرست ليجو» و«تحدي فيرست تك» بمكتبة الإسكندرية

افتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، فعاليات مسابقتي «فيرست ليجو شالينج» FIRST LEGO LEAGUE Challenge في نسختها المصرية للعام الثامن عشر على التوالي للطلاب من سن 9 إلى 16 سنة، ومسابقة FIRST TECH Challenge لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، والممتدة على مدار يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالبطولتين بحفل الختام يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

يشارك في البطولتين هذا العام نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في مصر، ويتنافس فيهما ما يزيد عن 1200 طالب، يمثلون 120 فريق من 16 محافظة مصرية من شمال مصر إلى جنوبها، كما يشارك فيهما نحو 60 حكمًا لتحكيم المشروعات، وأكثر من 75 متطوعاً.

الفرق المشاركة في مسابقة FIRST TECH Challenge تتأهل للفوز بمنح دراسية في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، أما عن مسابقة FIRST LEGO LEAGUE Challenge فيتنافس الفرق في ثلاثة محاور أساسية وهي كالتالي: المحور الأول هو "تصميم الروبوت" والذي يقيم تطبيق المشروع من خلال دراسة تصميم وبرمجة الروبوت والمنافسة الرائعة بين الفرق في لعبة الروبوت لتنفيذ مهام محددة في مدة زمنية معينة، والمحور الثاني هو "المشاريع المبتكرة" ويتم تقييم مشاريع الطلاب في موضوع الطاقة وفقاً لمعايير المسابقة التي تستند إلى الابتكار و معايير البحث العلمي، والمحور الثالث هو "القيم الأساسية" والذي يستند إلى تقييم الطلاب في معايير العمل الجماعي وروح الفريق ونشر المشروع داخل المجتمع والتعاون والمنافسة الشريفة.

وقد اختير موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان: "مصادر الطاقة النظيفة الطاقة، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هي القضية الأبرز دولياً، وتحظى باهتمام دولي واسع المدي، نظراً لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات لكوكب الأرض ومستقبل البشرية، لاسيما بعد تناولها بقمة المناخ COP 27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطًا وطيدًا بتغير المناخ والزراعة وتؤثر في مجالات الحياة كافة، وسيقدم الطلاب المشاركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.

وتعتبر مسابقات "فيرست" كبرى المسابقات في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة على مستوى العالم، وينظمها «اتحاد فيرست ليجو» First LEGO League بالولايات المتحدة الأمريكية. وتُنظَّم البطولة في مصر منذ 18 عامًا تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر. والبطولة هي إحدى مسابقات فيرست المصممة للطلاب من سن 9 إلى 16 سنوات.

وتستطيع الفرق المحلية الفائزة بالمسابقة التأهل لتمثيل بلادها في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية World Festival الذي سيقام في أبريل 2023؛ وسوف تتنافس الفرق من حول العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية، ويمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية الحصول على فرصة المشاركة بالبطولة العربية للروبوت 2023 التي ستقام بدولة قطر في شهر مايو 2023، وكذلك بطولات فيرست ليجو المفتوحة حول العالم في أوروبا، أو أفريقيا، أو شرق آسيا، أو أستراليا.

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