الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

سارق فيلا محمد صلاح
سارق فيلا محمد صلاح

ناقشت مباحث القاهرة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، نجم ليفربول، في منطقة القاهرة الجديدة، وقال أحدهما إنه كان يعمل في المجمع السكني، ويعلم أن الفيلا مهجورة.

وتابع أنه اشترك مع الآخر في اقتحامها وسرقتها ظنًا منه أن بها مقتنيات ثمينة ولكن بدخولها لم يجد سوى المسروقات فتحصل عليها، حيث تسللها عن طريق السور.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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