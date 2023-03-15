الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين 5409 شباب منهم 153 «قادرون باختلاف» بالإسكندرية

تعيين 5409 شابا منهم
تعيين 5409 شابا منهم 153 "قادرون باختلاف"

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق وسبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف «الشريف» أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية، عينت 5409 شباب، منهم 153 “قادرون باختلاف”، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك؛ حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

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القوى العاملة 5409 شابا قادرون باختلاف محافظ الإسكندرية الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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