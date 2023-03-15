الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطوير منطقة الأهرامات.. الانتهاء من معظم أعمال مركز الزوار والمزارات

الدستور داخل منطقة
الدستور داخل منطقة الأهرامات

قال المهندس هشام جادالله، أحد القيادات المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات، إن أخر تطورات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات تمثلت في الانتهاء من معظم أعمال مركز الزوار والأعمال الإنشائية للمزارات، وجاري العمل على تزويدها بجميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خدمات تقديم طعام ومشروبات وتقديم وتشجيع الحرف والصناعات المصرية من خلال متاجر بيع منتجات مصرية أصيلة طبقا للمعايير العالمية التي تتبع داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023، لافتا إلى أنه تم تزويد المنطقة بحافلات كهربائية صديقة للبيئة.

وأضاف جاد الله أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير صالة الرحلات الخاصة بالزائرين من المصريين والأجانب، وهي رحلات مسبقة الحجز، والتي تحتوي على برامج متنوعة لتناسب جميع الفئات من وفود سياحية ،شركات، سفارات، وفود رسمية وهيئات حكومية بالإضافة إلى برنامج مخصص للمدارس والجامعات وتم بالفعل استضافة مجموعة من الشركات والمدارس والوفود السياحية ضمن برنامج التشغيل التجريبي، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من من 2023.

وتابع أنه انتهي من أعمال تطوير مجمع مطاعم الملك خوفو الذي يضم مطعم خوفو وهو ثاني مطعم تم إنشائه بعد الناين بيراميدز لونج الذي يطل على الأهرامات التسع، ويعد مجمع مطاعم الملك خوفو مجمع ضيافة مصرية وعالمية وملتقى للتجارب الثقافية، كما جرى الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب أنواع مختلفة من الفاعليات داخل المنطقة: ياضية، ثقافية وفنية، حيث أدت التطويرات التي قامت بها الشركة في البنية التحتية إلى زيادة الإقبال من الشركات لإقامة الفاعليات والحفلات داخل منطقة الأهرامات.

مركز الزوار منطقة الأهرامات وتشجيع الحرف والصناعات المصرية صالة الرحلات الفاعليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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