«أطعم من البلدي».. تفاصيل طرح اللحوم التشادية في الأسواق المصرية ومميزاتها

خطوة جريئة اتخذتها الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة مع قرب حلول شهر رمضان، باستيرادها أول شحنة من لحوم المزارع المصرية في تشاد وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف على المواطنين كاهل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتوفيرها لهم بأسعار مخفضة طوال العام، وفي هذا الشهر الكريم على وجه الخصوص تلبيةً لكافة حاجاتهم من الغذاء.

إذ استقبل مطار القاهرة الدولي فجر الثلاثاء، أولى شحنات اللحوم المبردة القادمة من دولة تشاد إلى القاهرة وتم شحنها على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، وسط تجهيزات خاصة استعدادا لطرحها فى الأسواق ضمن مبادرات دعم السلع الغذائية، ومن ثم توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إذ يتراوح سعرها بين 130 إلى 160 جنيها.

تعليقًا على ذلك قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة سابقًا في حديثها لـ"الدستور"، إن قرار مصر باستيراد اللحوم قرار هام جدًا خاصة أن مصر لا يوجد فيها مميزات كبيرة لتسمين العجول والمواشي بل أن تربية المواشي تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر مائي كبير مشيرة إلى ضرورة الاقتصار فقط في حصة التربية على ما يكفي لإنتاج كميات مناسبة من الألبان فقط وأكدت محرز على أن تلك لم تكن المرة الوحيدة التي تستورد فيها مصر اللحوم من الخارج.

وأوضحت محرز، أن تربية المواشي في الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الصفات الجيدة إذ أن التربية تتم في المراعي الطبيعية التي تشمل مساحات واسعة من تلك الدول، مما ينعكس إيجابيًا على مذاق لحوم هذه الماشية، مشيرة إلى أن طقوس تربية الماشية في الدول الأفريقية التي سيتم تصديرها بعد ذلك إلى مصر تعتمد على نقلها من المراعي الطبيعية لإطعامها بالعلف المصري لعدة أيام لكي تكون عضلات ويتشابه مذاقها مع مذاق اللحوم المصرية.

فى السياق ذاته قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح تليفزيوني، إنه في إطار سياسة الدولة المصرية لتنويع مصادر اللحوم من بعض الدول الإفريقية القريبة لتخفيف الضغط على اللحوم البلدية، هناك اتجاه لاستيراد العجول الحية من دولة تشاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الباسط أن أسعار العجول في دولة تشاد رخيصة نسبيًا، موضحًا أن ضخ كميات منها في الأسواق سيؤدي إلى توازن أسعار اللحوم البلدية بالسوق المصري وانخفاضها، وتابع أن الإنتاج المحلي من اللحوم لا يتخطى 40%، ونقوم باستيراد 60% من احتياجاتنا من الخارج.

من جهته أكد اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هذه اللحوم قد خضعت لكافة الإجراءات البيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في دولة تشاد يشرفون على ذبح تلك اللحوم وفقًا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها.

كما أشار نصير إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودولة تشاد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد ادريس ديبي.

كذلك أوضح المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن أن المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة حوالي 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيهًا للكيلو للمواطنين في كافة المحافظات.

ولفت إلى أنه من المزمع نقل 3 رحلات أسبوعيا لتشمل كل رحلة 55 طنا من اللحوم بإجمالي 12 رحلة شهريا بكميات مستهدفة 660 طن شهريا.

كما وجه الشكر لحكومة دولة تشاد في توفير كافة المستلزمات اللازمة التي تحتاجها عملية تصدير اللحوم إلى مصر وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وتذليل كافة العقبات من أجل نجاح هذا التعاون المشترك .

في الوقت نفسه أعرب السفير التشادي تشوناي اليمي حسن عن سعادته بهذا التعاون بين مصر وتشاد وذلك لدعم الدولتين في التبادل التجارى بما يعود بالنفع لصالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.

يُذكر أنه في وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صالح كبزابو، رئيس وزراء تشاد، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتشاد، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة معدلات التبادل التجاري مع تشاد، تعظيما للاستفادة من وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة و"ندجامينا".