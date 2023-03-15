بنى سويف تنظم احتفالية بمناسبة العيد القومي بالاستاد الرياضي

هنأ الدكتورمحمد هاني غنيم أبناء بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة والتي تمثل حدثاً تاريخياً ومناسبة وطنية تلامس مشاعر أهالي بني سويف، والتي تسجل تاريخ أبناء هذه المحافظة، ووطنيتهم المشهود لها عبر كافة العصور، وتؤرخ عراقة هذا البلد ومكانته التاريخية كجزء أصيل من تاريخ وكفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائما شامخا مرفوعة رايته، ودائما أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات.

جاء ذلك في مستهل كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها محافظة بني سويف بمناسبة عيدها القومي، والتي أقيمت بالاستاد الرياضي،تحت إدارة شركة سيتي كلوب.

وأضاف المحافظ قائلاً:أغتنم هذه المناسبة لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تشهده المحافظة من نقلة تنموية في مختلف القطاعات والتي تأتي في ظل تكليفات سيادته بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد،خاصة وأن بنى سويف كإحدى محافظات الصعيد،قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية على مدار 9سنوات خاصة وأن بنى سويف قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية، تخطت تكلفتها حاجز الـــــ 145 مليار جنيه ، شملت 29 قطاعاً خدمياً وتنموياً.

وتابع المحافظ قائلاً: أجدد تهنئتي لشعب بني سويف العظيم بهذه المناسبة القومية،وأبعث برسالة من قلبي لشباب المحافظة بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور،والتي تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذه البلدة ( الطيب شعبها وأرضها).

وواصل المحافظ حديثه كما أزف لشعب بني سويف الكريم البشريات بأن عيد المحافظة القومي هذا العام سوف يشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية ، خاصة وأن عدد المشروعات التي سوف تدخل الخدمة هذه العام يصل لـ 70 مشروعا تشمل 12 قطاعاً خدمياً وتنمويا وأنه مازالت الجهود تتواصل للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من " حياة كريمة"، والتي تشمل 3 مراكز ، بالتوازي مع مواصلة العمل الجاد والسعي الدءوب لتنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تم إطلاقها منذ 3 سنوات مضت.

كما تقدم المحافظ، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء بني سويف، بالشكر والتقدير لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي والبرلمان " نواب وشيوخ" ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الشركاء ،موجها رسالة إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من قواتنا المسلحة الأبرار وشرطتنا الباسلة ،الذين نستلهم من تضحياتهم ،معاني الوطنية والانتماء والولاء،وأن نعاهد الله أن نظل على العهد أوفياء لهم، وصفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيشنا والشرطة الباسلة في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وجدد تهنئته لشعب بني سويف العظيم بهذه المناسبة ، وباعثاً برسالة لشباب بني سويف بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة،وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور،والتي تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذه البلدة ، الطيب شعبها وأرضها، مختتماً كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر ، وشعبها ، وقيادتها الحكيمة الوطنية ، وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة وكافة أجهزتها ومؤسساتها.

فعاليات الاحتفالية

وتضمنت الاحتفالية حزمة من الفعاليات والتي شملت استعراض حرس الشرف وحملة الأعلام، وفيلم تسجيلي وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة،تم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة المصرية "في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الإشارة إلى حجم الاستثمارات اللى تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار حوالي 9 سنوات بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي تم تنفيذها والتي يستكمل تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية،وهو ما يمثل حوالي ربع الاستثمارات الكلية اللى أنفقتها الدولة خلال تلك الفترة ، حيث كان لبني سويف نصيب وافر من تلك الاستثمارات ، والتي وصلت إلى نحو 145 مليار جنيهامنها مشروعات قومية بتكلفة 110 مليار جنيه ، و23 مليار جنيه مشروعات خدمية ، و12 مليار جنيه مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، المبادرة الأكبر في تاريخ مصر الحديث ، اللى بتستهدف تحسين جودة الحياة بقرى وريف مصر.

وتضمنت الاحتفالية استعراض طابور عرض شارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض ، وعرض مجمسات، أمام المنصة والتي حملها طلاب وشباب بني سويف وجسدت أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز،حيث حمل الطلاب مجسماً خاصاً بمركز ومدينة بني سويف لنموذج مجسم للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع بميدان العبور، وسيارة أخرى حملت مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني تلاها نموذج لمركز ومدينة الواسطي، لمجسم هرم ميدوم"أحد مكونات شعار المحافظة"،الأثر المصري الذي سيظل سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة.

ثم عرض مجسم لمئذنة قرية دلاص الأثرية بناصر والتي تعتبر من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية ، بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس "مؤسس الرهبنة في مصر والعالم"، أعقبها نموذج مجسم للعجلة الحربية ، والتي توجد بمدخل مدينة اهناسيا وتشكل لوحة فنية رائعة،وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا،تلتها عرض مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة بمركز ببا ، أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل بأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميا،ليأتي بعدها مجسم لمسلة فرعونية،تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا (أنتي وشدو)من الأسرة الـــ 5 ،فيما تم عرض مجسم لصورة الشيخ طه الفشنى أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالممشي السياحي للكورنيش بمدينة بني سويف العاصمة.

وعقب انتهاء عرض المجسمات، تم تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وشملت أداء أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب تمارين لياقة بدنية، بينما شاركت قاعدة بني سويف الجوية بعرض،نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء ساحة الاستاد ،وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعا مميزا ونوعيا على الاحتفالية،حيث عبر أبناء بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة.

جانب من الاحتفالية

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