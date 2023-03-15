«حزب المؤتمر»: مجمع الأسمدة الأزوتية قلعة صناعية جديدة تضيف للاقتصاد

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة خطوة مهمة لخدمة قطاع الزراعة بمصر، وتصدير الفائض إلى الخارج يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الأساسية وفتح أسواق خارجية وحل كل المشاكل المتعلقة بالأسمدة لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل مباشر في ظل حجم المشروعات الزراعية الكبري التي تنفذها الدولة في كافة ربوع الوطن لتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية في غضون السنوات المقبلة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية استمرارا لسياسة الافتتاحات الجديدة للصناعات النوعية والثقيلة ما يؤكد على جدارة الصناعة المصرية مشيرا إلي أن مجمع الأسمدة الأزوتية والذي تم افتتاحه اليوم هو قلعة صناعية جديدة تضيف للاقتصاد الوطني وللصناعة المصرية وتمثل فرصة كبيرة لصناعة الأسمدة في مصر لزيادة حجم الصادرات من منتجاتها وبلوغه لأكثر من نحو 5 مليارات دولار الأمر الذي يساهم في تحقيق خطة الدولة بالوصول إلى قيمة 100 مليار دولار صادرات سنوية في السنوات القادمة من جميع الصناعات والمنتجات المصدرة.

وتابع فرحات: «الدولة حريصة على تقديم أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لدعم تنفيذ المشروعات القومية لتوسيع الرقعة الزراعية للدولة والحفاظ على المنتجات الزراعية وزراعة ملايين الأفدنة من الفرافرة إلى شرق العوينات ومن محور الضبعة إلى توشكى والبيوت الزراعية والمشروعات القومية التي تواكب روح العصر».

وأكد فرحات على أن رسائل الرئيس السيسي خلال الافتتاح رسمت شرايين إضافية على المستوى الاقتصادي كما حملت رسائل طمأنة إلى المزارعين بأن الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل تقديم الدعم اللازم للفلاح والقطاع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي.