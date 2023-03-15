الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابى سرق 4 شقق فى بولاق

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب ، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة بولاق تشكيل عصابي وقائع السرقة ضبط المسروقات

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وائل لطفي

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