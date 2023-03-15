«القوى العاملة»: لجنة لوضع مناهج وبرامج تدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن انعقاد لجنة لوضع مناهج وبرامج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتحديد شروط ونوعيات المحاضرين والمتدربين، برئاسة الدكتورة سهير الليثي، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (50) لسنة 2023، وذلك بديوان عام الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحرصه على بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز وجود بيئة عمل آمنة وحفاظًا على توافر السلامة والصحة المهنية وتأمين جميع مقومات الإنتاج داخل المنشآت.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرًا من الدكتورة سهير الليثي، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة رئيس اللجنة، أنه تم تنظيم الاجتماع الأول للجنة بديوان عام الوزارة، وذلك لبحث سبل تطوير وتحديث المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى شروط ومعايير للمحاضرين والمدربين في هذا المجال.

وحضر الاجتماع من الوزارة الكيميائي أشرف مرزوق معاون الوزير، والكيميائي محمد منتصر مدير عام إدارة التفتيش التوجهي للسلامة، والكيميائية رجاء حسين باحث بالإدارة المركزية للسلامة، ومن المركز القومى لدراسات السلامة المهندس خالد الجويلى رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والمهندسة منى فوزي عن الإدارة المركزية للبحوث، وعن المؤسسة الثقافية العمالية مسعد جمعة، وعن اتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، والمهندسة سارة محمد فتحي، وعن اتحاد الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي.

وأضافت رئيس اللجنة أنه تم التأكيد خلال اللقاء من جميع المشاركين على أهمية أن تواكب البرامج التدريبية التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجالات الصناعية المختلفة، وأهمية الوصول- من خلال هذه البرامج، إلى مسئول سلامة وصحة مهنية مؤهل وعلى مستوى متميز يمكنه من تحمل مسئولية السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على اختلاف أنشطتها وطبيعتها.