الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الشابو بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة عامل وآخر  بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر والأفيون بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وقطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الشابو المخدر السجن المشدد معاقبة عامل محكمة جنايات سوهاج

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