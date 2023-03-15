الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الآداب

تنصيب اتحاد طلاب
تنصيب اتحاد طلاب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إيمان إدارة الجامعة الشديد بأهمية دور الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها في حياة الطالب الجامعي، وفى مقدمتها الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات، ولذلك تحرص على دعمها ورعايتها لدورها الهام جداً فى توصيل صوت الطلاب لإدارة الجامعة، وتعليم الطلاب كيفية أداء مهام العمل المجتمعى بإيجابية وفاعلية، وتعزيز شعورهم بالمسئولية وتنمية قيم الديمقراطية والعمل الجماعى لديهم، مشيراً إلى أن الدولة تقدم دعماً مادياً ضخماً للجامعات يخصص جزء كبير منه للأنشطة الطلابية.


جاء ذلك عقب تنظيم كلية الآداب حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعي 2022/2023م، والذي شهد حضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعضاء اتحاد طلابها وحشد من الطلاب.


وفي كلمته أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن اعتزازه الكبير وكامل إدارة الجامعة بكلية الآداب منارة المعرفة بالجامعة، مقدماً شكره للقائمين عليها وجميع العاملين فيها على جهودهم المشهودة التي تدل على العمل بإخلاص وبروح فريق واحد يحترم أفراده بعضهم البعض ويتعاونون لإنجاح المنظومة التعليمية بالكلية ومن ضمنها الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، والحصول على نتائج مشرفة فيها جميعاً.


ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي علوان بحرص إدارة الجامعة على تقديم كافة صور الدعم للكلية في مختلف المجالات، كما تقدم بالشكر للقائمين على الأنشطة الطلابية بالكلية خاصةً نشاط اتحاد الطلاب الذي يقدم خدمات عديدة للطلاب، وكذلك على حسن تنظيم الحفل الذي شهد عدة فقرات فنية غنائية واستعراضية نالت إعجاب الحضور، ثم شهد تسليم دروع لتكريم نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية ووكيليها، والدكتورة إيمان عباس مستشار الكلية لشئون اتحاد الطلاب، والدكتورة نجلاء حسين منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وسحر محمد أمين عام الكلية، وأحمد شريت مدير رعاية الشباب بالجامعة، كما شهد تسليم دروع تنصيب مستشاري لجان اتحاد الطلاب المختلفة الرياضية والأسر والجوالة والاجتماعية والسياسية والعلمية والفنية وهم الدكتور محمد سامي والدكتورة أفنان عبد الرؤوف والدكتور البدري حادي ضيف والدكتورة شرين عبد الغفار والدكتورة يمنى عاطف والدكتورة أسماء عبد الرحمن والدكتور سامح فكري ومستشاري مجلس الاتحاد الدكتور أحمد حسن عباس والدكتور أحمد عصام الدين.


وأضاف الدكتور خالد سلامة، أن الحفل شهد تنصيب الطلاب محمود حسام الدين رئيساً لاتحاد طلاب الكلية وهيام محمد محمود نائباً له، والأمين والأمين المساعد لكل من اللجان السابق ذكرها إلى جانب 3 لجان مستحدثة هي لجنة المتابعة والتقويم ولجنة التنظيم والمراسم ولجنة الإعلام، وهم خالد رمضان وأميرة أيمن وهيام عبد الرحيم وشيماء نور الدين وأيمن عبد المنعم وعمرو خالد ورميساء هاشم ونانسي نادر ومصطفى محمود وهشام أشرف ومصطفى سلامة وريهام سعيد ومصطفى عبد البصير ونسرين عميرة وإسراء فتحي وسارة غبريال وأسماء علي وروفيدة جمال وغادة علاء وعماد حمدي، إلى جانب أحمد جمال أمين مساعد لجنة الجوالة العليا للجامعة، ومحمد عاطف ثابت ممثل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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الاتحادات الطلابية الأنشطة الطلابية التعليم والطلاب الدكتور أحمد المنشاوى العمل المجتمعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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وائل لطفي

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