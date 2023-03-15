تاريخ النوبة فى «قعدة تاريخ» من أسوان على cbc.. غدا

تُعرض في تمام الساعة الثامنة من مساء غد، الخميس، حلقة جديدة من برنامج "قعدة تاريخ" على قناة cbc، من إعداد وتقديم الباحث والكاتب وليد فكري.

تتناول الحلقة تاريخ النوبة، بوابة نيل مصر، على مر العصور التي مرت على مصر، وكيف تعاملت الدول المختلفة التي حكمت مصر مع النوبة وأهلها.

الحلقة تم تصويرها في أسوان والنوبة، ما بين منطقة غرب سهيل الفريدة، ومتحف النوبة أحد أكبر وأهم المتاحف في مصر بشكل عام وفي أسوان بشكل خاص.

يذكر أن "قعدة تاريخ" برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.