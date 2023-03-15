الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تاريخ النوبة فى «قعدة تاريخ» من أسوان على cbc.. غدا

قعدة تاريخ
قعدة تاريخ

تُعرض في تمام الساعة الثامنة من مساء غد، الخميس، حلقة جديدة من برنامج "قعدة تاريخ" على قناة cbc، من إعداد وتقديم الباحث والكاتب وليد فكري.

تتناول الحلقة تاريخ النوبة، بوابة نيل مصر، على مر العصور التي مرت على مصر، وكيف تعاملت الدول المختلفة التي حكمت مصر مع النوبة وأهلها.

الحلقة تم تصويرها في أسوان والنوبة، ما بين منطقة غرب سهيل الفريدة، ومتحف النوبة أحد أكبر وأهم المتاحف في مصر بشكل عام وفي أسوان بشكل خاص.

يذكر أن "قعدة تاريخ" برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.

تاريخ النوبة قعدة تاريخ أسوان سي بي سي الخميس cbc

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