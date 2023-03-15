«البريد» تفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين

فازت هيئة البريد، بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك في فئة أفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات.

وشارك في الحفل عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، حيث تأهل للتصفيات النهائية عشرة مكاتب بريد على مستوى الجمهورية، وهي: مكتب بريد هليوبوليس الرئيسي، مكتب بريد مدينتي، مكتب بريد الرحاب، مكتب بريد ضباط الهايكستب، مكتب بريد شبين الجديد، مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، مكتب بريد الشيخ زايد، مكتب بريد أخميم، مكتب بريد صلاح سالم، ومكتب بريد الغردقة فرعي.

هذا وقد فاز منها ثلاثة مكاتب بريد، حيث فاز بالمركز الأول مكتب بريد شبين الجديد التابع لمحافظة المنوفية وتسلم الجائزة أشرف عبد العاطي السيد زين مدير الفرع، وفاز بالمركز الثاني مكتب بريد الشيخ زايد التابع لمحافظة الإسماعيلية، وتسلم الجائزة بسام فوزي حلمي عطالله مدير الفرع، وجاء في المركز الثالث مكتب بريد الغردقة فرعي التابع لمحافظة البحر الأحمر وتسلم الجائزة أمير سمير مسعد عياد، مدير الفرع.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، إن فوز البريد بهذه الجائزة يمثل تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية، بالإضافة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر.

وأشار إلى أن هذا الفوز تم تحقيقه بالاعتماد على العاملين بالبريد، الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد، مثلًا يحتذى به بين المؤسسات الحكومية.

تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها فى المجتمع المصري، وتحفيز روح التنافس والتميز؛ سواء على مستوى الموظفين، أو المؤسسات الحكومية، من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، الأمر الذي يسهم في النهوض بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

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