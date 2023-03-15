وزير الزراعة: سيكون لدينا فائض للتصدير في التقاوي المعتمدة لزراعة القمح بحلول 2024

قال السيد السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة من القمح، بنسبة 25% خلال المواسم السابقة، لتصل إلى 70% خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن النسبة المستهدفة خلال 2024 هي أكثر من 100%، أي وجود فائض للتصدير.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء، بافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، أن هذا الأمر سينطبق على الصويا وعباد الشمس، والأرز والذرة، موضحا أنه سيتم التوسع فى عمليات التخزين للسلع من 1.2 مليون طن لـ 3.4 مليون طن، وأن ذلك من أجل تخزين السلع، بالإضافة لـ أماكن التخزين فى البنوك الزراعية و الأماكن التابع لوزارة التموين.

ولفت إلى أن الصوامع و أماكن التخزين مكنت مصر من بناء احتياطي استراتيجي، من تخزين 5.5 ملايين طن من القمح.

افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية.