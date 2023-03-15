«الضرائب» تعلن عن أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة للدعم الفني

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت المصلحة أن السيارات ستتواجد هذا الأسبوع أيام الأربعاء والخميس 15 و16 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء بالمحافظات التالية:

محافظة الإسكندرية: منطقة محرم بك وسط البلد أمام قصر البارون المنشية.

محافظة القليوبية: قليوب أمام مبنى ضرائب قليوب على طريق مصر إسكندريه الزراعي بعد كوبري قليوب اتجاه شبرا.

محافظة الشرقية: شارع مدرسة جمال عبد الناصر بجوار المستشفى العام أمام مأمورية منيا القمح دخل.

محافظة سوهاج : أمام الغرفة التجارية بمركز جرجا سوهاج

محافظة الإسماعيلية: أول دوران رضا بجوار الإستاد أمام مأمورية ضرائب إسماعيلية أول

محافظة الغربية (طنطا): شارع البحر أمام صيدناوى طنطا

محافظة دمياط: 6 الجمهورية مدينة كفر سعد دمياط

محافظة البحر الأحمر (الغردقة): منطقة بيع المصنوعات ومول القوات المسلحة

محافظة البحيرة: شارع الوحدة العربية دمنهور.



محافظة القاهرة

الأربعاء 15 مارس: 30 شارع طلعت حرب وسط البلد أ مول طلعت حرب.

الخميس 16 مارس: شارع الخمسين أمام المسجد الكويتى.

محافظة السويس

الأربعاء 15 مارس: منطقة أول السور بحى الأربعين حتى ميدان الإسعاف.

الخميس 16 مارس: 3 شارع حى الشركة العربية أمام بنك الأسكندرية حتى ميدان الخضر

محافظة السويس

الأربعاء 15 مارس: منطقة أول السور بحى الأربعين حتى ميدان الإسعاف.

الخميس 16 مارس: 3 شارع حى الشركة العربية أمام بنك الأسكندرية حتى ميدان الخضر