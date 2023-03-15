الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية كلفنا 800 مليون دولار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العمل بالصناعة مكلف ويحتاج لعمل وجهد كبيرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بافتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة: «الناس بتقول إنتوا ليه مش مهتمين بالصناعة، وإحنا عشان نعمل ده محتاجين ملايين المليارات وجهد كبير أوي».

وتابع: «مشروع زي مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية عشان يتعمل كلفنا 800 مليون دولار، غير الأرض اللي اتبنت عليه».

وواصل: "عشان تقدر تعمل مصانع كتيرة تلبي احتياجاتك وتصدر محتاج وقت كبير وتكلفة عالية، وبعدين  كان عندنا أولويات موجودة، قبل إنشاء المصانع، مثل توفر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتقادات الموجهة عدم اهتمام الدولة بالصناعة مصانع الأسمدة الأزوتية مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية إنشاء المصانع

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